Galatasaray'daki Barış Alper Yılmaz sıkıntısını açıkladı

Yayınlanma:
Alanyaspor - Galatasaray maçını değerlendiren Serdar Ali Çelikler, Barış Alper Yılmaz'ı eleştirdi.

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı. Alanya Oba Stadı’ndaki maçtan sarı-kırmızılılar tek golle galip ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren golü karşılaşmanın 23. dakikasında Mauro Icardi kaydetti.

“ŞAPIR ŞAPIR DAMLAYAN BAL VARDI”

Karşılaşmanın ardından Neo Spor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Serdar Ali Çelikler, "Galatasaray'da şapır şapır damlayan bir bal vardı. Puan kaybı yoksa hem bala hem Uğurcan Çakır'a dua edeceksin" dedi.

serdar-ali.jpg

“BARIŞ ALPER ÇOK KÖTÜ OYNUYOR”

Barış Alper Yılmaz’ın performansını eleştiren Serdar Ali Çelikler, "Barış Alper Yılmaz çok kötü oynuyor. Barış yok sahada. Sürekli yerde, kafası burada değil. Bu çocuğu satmak iyi fikirdi. Gitmek isteyip de satılmayan oyuncunun fayda sağladığını hiçbir takımda görmedim” ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

