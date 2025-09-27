Galatasaray maçı öncesi neye uğradıklarını şaşırdılar: Liverpool'da moraller alt üst oldu

Galatasaray maçı öncesi neye uğradıklarını şaşırdılar: Liverpool'da moraller alt üst oldu
Galatasaray'a konuk olacak Liverpool, ligde Crystal Palace ile karşılaştı. Liverpool, 90+7'de gelen golle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

İngiltere Premier Lig’in 6. haftasında Liverpool deplasmanda Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Selhurst Park’ta oynanana mücadelede Liverpool rakibine 2-1 mağlup oldu.

90+7'DE YIKILDILAR

Crystal Palace’a galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Ismaila Sarr ve 90+7’de Edward Nketiah kaydetti. Liverpool’un tek golü ise 87. dakikada Chiesa’dan geldi.

GALATASARAY MAÇI ÖNCESİ MORALLER BOZULDU

Bu sonuçla birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’a konuk olacak Liverpool’da moraller bozuldu. İngiliz ekibi, 30 Eylül Salı günü Galatasaray’a konuk olacak. Rams Park’taki mücadele TSİ 22.00’de başlayacak.

Galatasaray maçı öncesi şaşırtan mağlubiyet

İSTANBUL'DA ANTRENMAN YAPMAYACAKLAR

Liverpool, teknik direktör Arne Slot’un kararıyla İstanbul’da antrenman yapmayacak. Maç öncesi taktiklerinin görülmesinden korkan İngilizler son antrenmanını İngiltere’de yapıp gelecek.

ATLETICO MADRID'İ DEVİRDİLER

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Atletico Madrid ile karılaşan Liverpool, 3-2 galip gelmişti. Galatasaray ise Eintracht Frankfurt’a 5-1 mağlup oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

