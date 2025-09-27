Galatasaray'ın Süper Lig'de nasıl şok olacağını açıkladı

Süper Lig’in 7. haftasında Galatasaray deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar sahadan 1-0’lık üstünlükle ayrıldı.

“SÜPER LİG’DE ŞOK OLACAKLAR”

Karşılaşmanın ardından Kontraspor Youtube kanalında değerlendirmelerde bulunan Nihat Kahveci, Liverpool maçı için uyarılarda bulundu Nihat Kahveci açıklamasında "Allah korusun, bu oyunu oynamayın sakın Liverpool'a karşı. Böyle oynamaya devam ederlerse bir gün biri öyle bir cezalandıracak ki bu oyunla Galatasaray'ı Süper Lig'de, şok olacaklar” dedi.

“SAHA İÇİNDE GAMSIZ”

Leroy Sane için de eleştirilerde bulunan Nihat Kahveci, "Leroy Sane, bir maça da top kaptırmadan başla ya! Bu adamda bir şey var. Ağırlaşmış, saha içinde gamsız. Sane'ye ne oldu bilmiyorum, çok kötü” ifadelerini kullandı.

“TOPA DÖNENE KADAR MEVSİM DEĞİŞİYOR”

Abdülkerim Bardakçı’nın yavaş kaldığını belirten Nihat Kahveci, "Abdülkerim Bardakcı, şu fitness işlerini bırak bence. Arkana atılan her topta dönene kadar mevsim değişiyor. Şampiyonlar Ligi'nde karşı karşıya kalırlar. Defans da hep değişti. Bence Singo hariç defans olmuyor Galatasaray'da” sözlerini sarf etti.

