Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etti

Galatasaray, Süper Lig’in 6. haftasında Alanyaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle dönerken, futbol yorumcusu Serhat Akın’ın karşılaşmaya dair değerlendirmeleri gündem oldu.

Akın, sarı-kırmızılıların şampiyonluk yolunda kritik bir virajı döndüğünü savunarak, takımın kazanma alışkanlığına dikkat çekti.

Galatasaray'a eleştiri yağmuru: Resmen çıldırdık

Serhat Akın, Galatasaray’ın zor maçları bile kazanma becerisine vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

Galatasaray altın değerinde bir 3 puan aldı ve bence bu maçla birlikte şampiyon oldu. Durdurmak istesen de bir yerde şans yardım ediyor, durdurulmuyor. Başka bir takım puan kaybederdi ama Galatasaray bir şekilde maçı kendi lehine çeviriyor.

ICARDI ÖVGÜSÜ

Akın, Mauro Icardi’nin fiziksel olarak hazır olmasa da gol sezgisiyle fark yarattığını belirterek, "Adamın vücudu hiç hazır değil ama doğru yerde doğru zamanda bulunuyor ve golü atıyor" dedi.

Wilfried Singo’nun performansını da öne çıkaran Akın, oyuncunun hem savunmada hem hücumda etkili olduğunu söylerken "Singo çok iyiydi. 3’lü gibi oynadılar ama sağ bek gibi gidip geldi" ifadelerini kullandı.

UĞURCAN MAÇIN ADAMI

Serhat Akın’ın yorumlarında en dikkat çeken detaylardan biri ise Uğurcan Çakır’ın performansı oldu. Akın, kalecinin Galatasaray’ı oyunda tuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı