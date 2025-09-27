Galatasaray'a eleştiri yağmuru: Resmen çıldırdık

Galatasaray'a eleştiri yağmuru: Resmen çıldırdık
Alanyaspor maçının ardından futbol yorumcusu Evren Turhan Galatasaray'ın oyununu eleştirdi ve Liverpool maçına dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak sarı-kırmızılıların sahadaki performansı, futbol kamuoyunda ciddi eleştirilerle karşılandı.
Ekol Sports yorumcusu Evren Turhan, takımın oyun yapısını ve bazı oyuncuların durumunu değerlendirdiği açıklamalarıyla gündem oldu.

ICARDI İDDİASI

Evren Turhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Mauro Icardi’ye tanıdığı ayrıcalıklara dikkat çekti:

Bazı oyunculara hoca istisnalar tanır. Icardi mesela; oynamak isterse oynuyor, çıkmak istemezse çıkmıyor. Okan Buruk da ona bu güveni verdi.

"SANE LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYAMAZ"

Turhan, Leroy Sane’nin fiziksel ve mental durumunu eleştirerek Avrupa arenası için endişelerini dile getirirken, "Leroy Sane, bu halde Liverpool maçında oynayamaz ama Okan Buruk yine oynatacak. Sahada çok kötü gözüküyor" dedi.

"RESMEN ÇILDIRDIK"

Galatasaray’ın hücum organizasyonlarındaki durağanlığa da değinen Turhan, Sane’nin oyuna yön verme konusunda yetersiz kaldığını belirtti ve şunları söyledi:

Artık oyuncular fazla riskli işlere girmiyor, daha basit pası tercih ediyorlar. Ama oyunu kontrol eden bir oyuncunun arada ara pası denemesi lazım.
Leroy Sane de beklenen etkiyi bir türlü yapamıyor, her hafta ‘Ne zaman maç kazandıracak’ diye bekliyoruz.
Resmen çıldırdık.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

