Galatasaray'a eleştiri yağmuru: Resmen çıldırdık

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u 1-0 mağlup ederek üç puanı hanesine yazdırdı. Ancak sarı-kırmızılıların sahadaki performansı, futbol kamuoyunda ciddi eleştirilerle karşılandı.

Ekol Sports yorumcusu Evren Turhan, takımın oyun yapısını ve bazı oyuncuların durumunu değerlendirdiği açıklamalarıyla gündem oldu.

"Galatasaray kazandı ama Okan Buruk kaybetti"

ICARDI İDDİASI

Evren Turhan, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un Mauro Icardi’ye tanıdığı ayrıcalıklara dikkat çekti:

Bazı oyunculara hoca istisnalar tanır. Icardi mesela; oynamak isterse oynuyor, çıkmak istemezse çıkmıyor. Okan Buruk da ona bu güveni verdi.

"SANE LIVERPOOL MAÇINDA OYNAYAMAZ"

Turhan, Leroy Sane’nin fiziksel ve mental durumunu eleştirerek Avrupa arenası için endişelerini dile getirirken, "Leroy Sane, bu halde Liverpool maçında oynayamaz ama Okan Buruk yine oynatacak. Sahada çok kötü gözüküyor" dedi.

"RESMEN ÇILDIRDIK"

Galatasaray’ın hücum organizasyonlarındaki durağanlığa da değinen Turhan, Sane’nin oyuna yön verme konusunda yetersiz kaldığını belirtti ve şunları söyledi: