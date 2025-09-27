"Galatasaray kazandı ama Okan Buruk kaybetti"

Yayınlanma:
Galatasaray'ın Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenmesine rağmen teknik direktör Okan Buruk'a yönelik eleştiri geldi.

Galatasaray, Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 yenerek ligde 7'de 7 yaptı ve liderliğini sürdürdü.

Ancak takımın Alanya'da oynadığı futbol nedeniyle teknik direktör Okan Buruk'a eleştiri geldi.

Spor yazarı Bülent Timurlenk, Sabah'taki yazısında Okan Buruk'un ne yaptığını bilmediğini ileri sürdü.

Timurlenk'in yazısından bir bölüm şöyle:

"Bu takım, bu transferleri üçlü defans oynamak üzere yapmadı. Üçlü oynamak için aldığı adamları da elden çıkardı. Bireysel sporlarda, idman performansınızdan siz sorumlusunuz. Sahada ya da pistte, kimse sizin açığınızı kapatmaz. Bir takım oyunu olan futbolda ise aynı bir orkestra gibi ahenk ve uyum gerekir. Bunu da sağlayan, orkestra şefi gibi olan teknik direktördür.

"LİVERPOOL MAÇINDA 2 UĞURCAN LAZIM"

Dün üçlü başlayan, ara ara dörtlü görünen Galatasaray, Alanya karşısında, Frankfurt maçı gibi bir hezimet yaşamadıysa bunu önleyen kahraman Uğurcan Çakır'dır. Okan Buruk gerçekten ne yaptığını bilmiyor. Ligin ilk altı maçında, kalesine 17 isabetli şut gelen takımına dün Alanyaspor, 22 hücum gerçekleştirip, 8 isabetli şut attı. Üstelik Galatasaray bu baskıyı yerken ve sadece tek golle öndeyken Buruk, Osimhen'i oyuna alıp, çift santrfora döndü.

Galatasaray ve Okan Buruk rekor kırdıGalatasaray ve Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray kazanmış olabilir ama Buruk bu maçı kaybetti. Liverpool maçının baskısı altında mı ezildi yoksa 'Sahada ne kumar oynarsam oynayayım bu ligde ben kazanırım' mı diyor, bilemiyorum. Bu kafayla, Liverpool maçında Okan Buruk'a iki Uğurcan lazım."

Kaynak:Sabah

