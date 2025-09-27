Galatasaray ve Okan Buruk rekor kırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek en iyi lig başlangıcını yaptı.

Ligde son 3 sezondur şampiyonluğa ulaşan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk ile Süper Lig'deki ilk 7 maçını kazanarak yeni bir rekora imza attı.

Sarı-kırmızılılar, daha önce Hollandalı teknik adam Frank Rijkaard yönetiminde 2009-2010 sezonunda 6'da 6 yapmıştı. Galatasaray, daha sonra teknik direktör Okan Buruk ile geçen sezon aynı başarıyı yakaladı.

Bu sezon ise ilk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1, beşinci haftada ikas Eyüpspor'u 2-0 ve altıncı haftada da TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek söz konusu başlangıcı tekrarladı.

Sarı-kırmızılılar, bugünkü galibiyetle birlikte ise Süper Lig'deki en iyi başlangıcını gerçekleştirdi.

19 GOL ATTI, 2 GOL YEDİ

Galatasaray, bu sezonki ilk 7 hafta itibarıyla en çok gol atan takım konumunda bulunurken, Göztepe ile ligin en az gol yiyen ekibi oldu.

Sarı-kırmızılılar, ilk 7 maçta 19 kez rakip fileleri havalandırırken sadece 2 gol yedi. 17 gol averajına sahip Galatasaray, 5 maçta da kalesinde gole izin vermedi.

FENERBAHÇE'Yİ YAKALAMAYA 3 MAÇ KALDI

Galatasaray, Süper Lig'de üst üste 3 maç daha kazanırsa, Fenerbahçe'nin rekorunu egale edecek.

Sarı-lacivertli ekip, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki ilk 10 maçını kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.

Sarı-kırmızılılar, ligde sırasıyla çıkacağı Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarından galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin kırdığı bu rekoru yakalayacak.

OKAN BURUK REKORUNU GELİŞTİRDİ

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, kendi rekorunu ileriye taşıdı.

Tecrübeli teknik adam, geçen sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Fenerbahçe maçıyla birlikte 1998-1999 sezonunda 5'te 5 yapan Fatih Terim'i bu alanda geçerek, sarı-kırmızılıların tarihinde 6'da 6 yapan ilk Türk teknik direktör olmuştu.

Söz konusu başarıyı bu sezon ligin 6. haftasında 3-1 kazandıkları Konyaspor karşılaşmasında tekrarlayan Okan Buruk, Alanyaspor'a karşı aldığı 1-0'lık galibiyetle 7'de 7 yaptı ve kendi rekorunu geliştirdi.