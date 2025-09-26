Nihat Kahveci: Galatasaray'a ne oldu?

Galatasaray, Süper Lig'de Alanyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golü Mauro Icardi attı.

Bu sonuçla Galatasaray, 7'de 7 yaparak puanını 21'e yükseltti.

NİHAT KAHVECİ'DEN MAÇ DEĞERLENDİRMESİ

Yorumcu Nihat Kahveci, maça dair değerlendirmelerde bulundu.

Galatasaray'ı eleştiren Kahveci, ''7 çarpı 3 eşittir 21 puan. Tarihin en iyi Süper Lig başlangıcı ama oyun olarak tarihindeki bir 90 dakikada maçı kazanırken bana göre en kötü oynadığı futboldur. Maçı izlemeyen biri, 1-0 yine kazandık, gol yemedik Alanya’da. Özetleri izlesin, 7-1 biter der.

Galatasaray’a ne oldu? Tempona ne oldu? Önde baskına ne oldu? Sonradan oyuna girenler bir katkı sağlarsınız ne oldu? Üçlü oynuyor, dörtlü oynuyor, beşli oynuyor, yedili oynuyor. Uğurcan olmasa rakip 12 tane net pozisyona girdi. Helal olsun Alanyaspor’a'' ifadelerini kullandı.