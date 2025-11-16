Trabzonspor kar altında kazandı

Trabzonspor kar altında kazandı
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde Hakkarigücü sahasında Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ

Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkili olan kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 üstün tamamladı.

72. DAKİKADA FARK 1'E İNDİ

Hakkarigücü, Elif Kesgin'in 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi: 1-2.

Maçın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

