Trabzonspor kar altında kazandı

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hakkarigücü'nü 2-1 yendi.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ

Merzan Şehir Stadı'nda zaman zaman etkili olan kar yağışı altında oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip, 34. dakikada Chioma Olise ve 45. dakikada Donjeta Halilaj'ın attığı gollerle 2-0 üstün tamamladı.

72. DAKİKADA FARK 1'E İNDİ

Hakkarigücü, Elif Kesgin'in 72. dakikada kaydettiği golle farkı bire indirdi: 1-2.

Maçın kalan bölümünde skorda bir değişiklik olmadı ve Trabzonspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.