Trabzonspor İzmir'e 7 eksikle gitti

Trabzonspor İzmir'e 7 eksikle gitti
Yayınlanma:
Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladıktan sonra sakat ve cezalı 7 oyuncusundan yoksun İzmir’e gitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 15’inci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı’nda saat 20.00’da karşıya geleceği Göztepe maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde yapılan antrenmanda bordo-mavililer taktik çalışması gerçekleştirdikten sonra saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e gitti.

KADRODA 7 EKSİK

Bordo mavililerin Göztepe maçı kafilesinde tedavileri devam eden Savic, Baniya ve Visca ile sarı kart cezalısı Oulai, bahis cezası nedeniyle Salih Malkoçoğlu ve Boran Başkan ile TFF listesine yazılmayan Nwakaeme yer almadı.

Trabzonspor’un 21 kişiden oluşan Göztepe maç kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

“Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk, ⁠Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Taha Emre İnce, ⁠Benjamin Bouchouari, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Oleksandr Zubkov, Onuralp Çakıroğlu, ⁠Ernest Muçi, Felipe Augusto, ⁠Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan”

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

