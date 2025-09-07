Trabzonspor için geliyor: Anlaşma sağlandı

Yayınlanma:
Manchester United forması giyen Andre Onana, Trabzonspor için Türkiye'ye gelecek.

Uğurcan Çakır'ı Galatasaray'a satan Trabzonspor, yeni kalecisini İngiltere'de buldu.

Bordo mavililer, Manchester United'ın kadroda düşünmediği Andre Onana'nın kiralık transferi için anlaşma sağladı.


Andre Onana

ONANA DA 'TAMAM' DEDİ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Trabzonspor, Manchester United'ın ardından Kamerunlu file bekçisi ile de anlaşmaya vardı.

Sözleşmede satın alma opsiyonu bulunmayacağı aktarıldı.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA TRABZON'A GELECEK

29 yaşındaki kaleci, transferi tamamlamak için önümüzdeki hafta Türkiye'ye gelecek.

ONANA KARİYERİ

Manchester United’ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana, futbol kariyerine Barcelona altyapısında başladı. 2015 yılında Ajax’a transfer olan Onana, Hollanda ekibinde uzun yıllar forma giyerek hem lig hem de Avrupa arenasında dikkatleri üzerine çekti.

Başarılı performansıyla 2022’de Inter’e imza atan tecrübeli eldiven, İtalyan ekibiyle Şampiyonlar Ligi finali oynadı.

Onana, 2023 yazında Manchester United’a transfer oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

