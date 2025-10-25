Trabzonspor Eyüpspor maçında sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk etti.

LUCAS CLARO SAKATLANDI

Karşılaşmanın 28. dakikasında Eyüpspor'un savunma oyuncusu Lucas Claro'nun, Trabzonspor'un forveti Paul Onuachu ile girdiği ikili mücadele sonrası ayak bileği döndü.

34 yaşındaki tecrübeli futbolcu ağır bir sakatlık yaşadı.

Claro'nun Onuachu ile girdiği ikili mücadele

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Sahadan sedye ile ayrılan Claro, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Takım arkadaşları ve sahadaki futbolcular, Claro için büyük bir üzüntü yaşadı.

Trabzonspor taraftarı, Claro'yu alkışlar eşliğinde uğurladı.

Kısa süreliğine duran maç kaldığı yerden devam etti.

MAÇTAN NOTLAR

Trabzonspor'da Fatih Tekke, Beşiktaş'tan transfer edilen Ernest Muçi'ye 3 hafta aradan sonra ilk 11'de forma verdi.

En son ligin 6. haftasında Gaziantep FK ile Papara Park'ta oynanan ve 1-1 beraberlikle sona eren karşılaşmanın ilk 45 dakikasında görev yapan Muçi, sonradan oyuna dahil olduğu 3 maçın ardından 11'de sahaya çıktı.

Çaykur Rizespor maçında yedek soyunan Zubkov ise 1 maçlık aradan sonra ilk 11'de görev aldı.