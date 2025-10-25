Beşiktaş Bursaspor'u yıktı geçti

Beşiktaş Bursaspor'u yıktı geçti
Yayınlanma:
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş GAİN, Bursaspor Basketbol'u yenmeyi başardı.

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Bursaspor Basketbol'u 88-70 yendi.

2024/11/08/hbbjk.jpg

MAÇTAN NOTLAR

Salon: Beşiktaş GAİN

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Seher Ayşe Nur Yazıcıoğlu, Uğur Akyıldız

Chelsea evinde neye uğradığını şaşırdıChelsea evinde neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş GAİN: Mathews 10, Dotson 21, Yiğit Arslan 7, Morgan 8, Vittorio Brown 13, Kamagate 15, Lemar 1, Canberk Kuş 6, Emir Adıgüzel, Anthony Brown 7, Yiğit Çoban, Ahmet Ata Özbek

Bursaspor Basketbol: Childress 14, Parsons 16, Berk Can Akın 4, Konontsuk 6, Nnoko 7, Bora Satır, Delaurier 7, Crawford 9, Yesukan Onar 2, King 5

1. Periyot: 22-18

Devre: 44-34

3. Periyot: 66-47

5 Faulle çıkan: 37.58 Berk Can Akın (Bursaspor Basketbol)

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

Ünlü dizilerin bölüm başı maliyeti dudak uçuklattı: İşte oyuncuların aldığı ücretler
İmamoğlu'nun Beylikdüzü davasında mütalaasız karar! Gerekçe: Adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
2025 mi 2026 mı? Emeklilikte doğru karar maaşları %60 etkiliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Mercedes’in yıldızı sadece bir logo değil! Çok ilginç bir sembolizmi gizliyor
Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
İstanbullular için saat yaklaşıyor: Uzman isim saat verip "eve dönün" çağrısı yaptı!
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Spor
Kocaelispor seriye bağladı: Alanyaspor'u devirdi
Kocaelispor seriye bağladı: Alanyaspor'u devirdi
Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı
Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı
Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti
Erdoğan'ın kuzeni görevinden ayrıldı: 'El çektirme' iddiaları gündeme gelmişti