Chelsea evinde neye uğradığını şaşırdı

İngiltere Premier Lig'de Chelsea, Sunderland'e son dakikalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu.

Chelsea, Premier Lig'in 9. haftasında Sunderland ile karşı karşıya geldi.

Stamford Bridge'de oynanan mücadele, Sunderland'ın 2-1'lik galibiyeti ile tamamlandı.

Chelsea, 4. dakikada Alejandro Garnacho'nun attığı golle 1-0 öne geçti.

22. dakikada sahneye çıkan Isidor, Sunderland'e beraberliği getiren golü attı ve ilk yarı 1-1 eşitlikle bitti.

CHELSEA'YE SON DAKİKA ŞOKU

Sunderland, Chemsdine Talbi'nin 90+3'te attığı golle maçı 2-1 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla Sunderland, 17 puana ulaştı ve maç fazlasıyla 2. sıraya yerleşti.

Chelsea ise 14 puanda kalarak 7. sıraya geriledi.

SUNDERLAND EVERTON'I AĞIRLAYACAK

Premier Lig'in 10. haftasında Sunderland, sahasında Everton ile karşılaşacak.

CHELSEA'NİN RAKİBİ TOTTENHAM

Enzo Maresca'nın Chelsea'si ise Tottenham deplasmanına çıkacak.

