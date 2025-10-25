Kocaelispor seriye bağladı: Alanyaspor'u devirdi
Kocaelispor, Süper Lig'in 10. haftasında evinde Alanyaspor'u ağırladı.
2-0'LIK SKORLA KAZANAN KOCAELİSPOR
Turka Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadele, ev sahibinin 2-0'lık galibiyeti ile tamamlandı.
Kocaelispor'a galibiyeti getiren golleri 62. dakikada Tayfur Bingöl ve 88. dakikada Serdar Dursun attı.
Bu sonuçla Kocaelispor, üst üste 3. galibiyetini aldı ve puanını 11 yaparak maç fazlasıyla 10. sıraya yükseldi.
Alanyaspor ise 13 puanla 8. sırada kaldı.
Yunanistan'dan İsrail takımlarına men çağrısı
MAÇTAN DAKİKALAR
11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.
41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.
43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.
Kaynak:Haber Merkezi / AA