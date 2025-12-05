Galatasaray uzatmalarda kazandı: Samsunspor'dan zor kurtuldu

Samsunspor'u konuk eden Galatasaray, kıran kırana geçen maçta 3-2'lik skorla galibiyete uzandı.

Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Rams Park’ta oynanan mücadelede Galatasaray sahadan 3-2’lik skorla galip ayrıldı.

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ

Galatasaray’a galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Leroy Sane, 29. Ve 90+2’de ise Victor Osimhen kaydetti. Samsunspor’un golleri ise 56. dakikada Musaba ve 88. dakikada Emre Kılınç’tan geldi.

MARIO LEMINA SAKATLANDI

Sarı-kırmızılılarda maça ilk 11’de başlayan Mario Lemina maça devam edemedi. Yıldız isim ikinci yarının başında yerini Arda Ünyay’a bıraktı.

GALATASARAY LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte 36 puana ulaşan Galatasaray liderliğini sürdürdü. 25 puandaki Samsunspor ise 5. sırada yer aldı.

