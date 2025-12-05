Millilerin 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu

Millilerin 2026 Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu
2026 Dünya Kupası öncesi gruplar kuralar çekiliyor. Kura çekimi devam ederken millilerin katılması halinde karşılaşacağı rakipler belli oldu.

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası öncesi gruplar belli oldu. 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyon öncesi kuralar çekildi.

RAKİPLER BELLİ OLDU

Play-off oynayacak millilerimizin de kupaya katılmaya hak kazanması halinde grupta karşılaşacağı rakipler belli oldu. Millilerimizin rakipleri ABD, Paraguay ve Avusturalya oldu.

DÜNYA KUPASI YOLUMUZ

Ay-yıldızlılar, play-off yarı finalinde Romanya ile karşı karşıya gelecek. Galip gelmesi halinde ise finalde Slovakya - Kosova maçının galibiyle kozlarını paylaşacak.

FİKSTÜR CUMARTESİ BELLİ OLACAK

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon bilet satıldı. Maçların statları ve başlama saatleri ise, kura çekiminin ardından cumartesi günü duyurulacak.

GARANTİLEYEN ÜLKELER

İlk kez 48 ülkenin katılacağı Dünya Kupası'na şimdiye kadar 42 ülke, organizasyona katılmayı garantiledi.

Kupaya katılmayı garantileyip kura çekiminde yer alacak ülkeler şu şekilde:

Kanada, Meksika, ABD, Avustralya, İran, Japonya, Ürdün, Güney Kore, Katar, Suudi Arabistan, Özbekistan, Cezayir, Yeşil Burun Adaları, Fildişi Sahili, Mısır, Gana, Fas, Senegal, Güney Afrika, Tunus, Curaçao, Haiti, Panama, Arjantin, Brezilya, Kolombiya, Ekvador, Paraguay, Uruguay, Yeni Zelanda, Avusturya, Belçika, Hırvatistan, İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, Norveç, Portekiz, İskoçya, İspanya, İsviçre

