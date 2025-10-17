Trabzonspor: 28 Çaykur Rizespor: 9

Trabzonspor: 28 Çaykur Rizespor: 9
Yayınlanma:
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor Süper Lig'in 9. haftasında yarın yapacakları maçla 47. kez karşılaşacak. İki takımın Süper Lig’de bugüne kadar oynadıkları 46 maçta Trabzonspor’un 28, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maç da berabere bitti.

Trabzonspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında yarın Çaykur Rizespor’un konuğu olacak. Çaykur Didi Stadı’nda saat 17.00’de başlayacak olan maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.

Süper Lig’de 17 puanla 2’nci sırada yer alan Trabzonspor deplasmanda galip gelerek 3’te 3 yapmak ve zirvedeki yerini korumak istiyor.

Ev sahibi Çaykur Rizespor ise 8 puan ve bir maç eksiği ile 12’nci sırada yer alırken, sahasında galip gelerek 3 puanın sahibi olmak istiyor.

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım aralarındaki rekabette 1’i Türkiye Kupası, 46’sı Süper Lig olmak üzere 47 kez karşı karşıya geldi. 1979 yılında Süper Lig’de başlayan rekabette Trabzonspor’un 29, Çaykur Rizespor’un 9 galibiyeti bulunurken 9 maçta ise eşitlik söz konusu.

Söz konusu karşılaşmalarda Trabzonspor, Çaykur Rizespor filelerine 97 gol atarken, kalesinde 45 gol gördü.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

