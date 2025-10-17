Beşiktaş'tan yayıncı kuruluşa sert tepki

Gençlerbirliği'ni konuk edecek Beşiktaş'ta genel sekreter Uğur Fora, yayıncı kuruluşu eleştirdi.

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, Gençlerbirliği maçı öncesi yayıncı kuruluş beIN SPORTS'u sert sözlerle eleştirdi.

“BİR KEZ DAHA AYRIMCILIK YAPMIŞTIR”

Uğur Fora, AA muhabirine açıklamasında "Trendyol Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran beIN SPORTS, Futbol A takımımızın yarın Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile oynayacağı müsabakayı ikinci kanalından yayınlayacağını kamuoyuna duyurarak kulübümüze karşı bir kez daha ayrımcılık yapmıştır. Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük kulübüdür ve maçları her zaman birinci kanalda yayınlanır. Bunun aksi düşünülemez, hiçbir gerekçe bu durumu haklı çıkaramaz." ifadelerini kullandı.

“YAYINCI KURULUŞ ISRARLA GÖSTERMİYOR”

Türk futbolunun "hakemlerden sonra en büyük sorununun yayıncı kuruluş olduğunu" iddia eden Uğur Fora, "Yayıncı kuruluş, geçmişten bu yana her geçen gün artan bir dozda, maçlarımızda lehimize olan pozisyonların tekrarlarını ısrarla göstermemektedir. Yayıncı kuruluşu kulübümüze karşı takındığı olumsuz tavrından acilen vazgeçmeye davet ediyoruz. Taraftarlarımız, müsterih olsun. Beşiktaş'ın hakkını bugüne kadar her platformda savunduk, bundan sonra da tüm gücümüzle savunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

BEŞİKTAŞ – GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN?

Süper Lig’in 9. haftasında oynanacak olan Beşiktaş – Gençlerbirliği mücadelesi 18 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

