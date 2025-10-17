Soyunma odasında kavganın nasıl çıktığını açıkladı: Samsunspor maçı sonrası ortalık karıştı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakıldı.

Samsunspor maçında Cenk Tosun’un oyuna giremediği için sinirlenerek formasını yere attığı belirtilirken İrfan Can Kahveci’nin ise Archie Brown ile kavga ettiği biliniyor.

Fenerbahçe'de Karagümrük maçı kararı: Forma giyemeyecek

“BIRAKMASALAR GIRTLAK GIRTLAĞA GİRERLERDİ”

İrfan Can Kahveci – Archie Brown kavgasına dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, yaşananları anlattı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, “İrfan Can Kahveci Archie Brown'a bir şey söylüyor. Archie de hadi lan ile başlayan bir şey diyor. Daha sonra 2 kişi araya giriyor. Bırakmasalar gırtlak gırtlağa girerlerdi ama hiç temas olmadı.” ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise kadro dışı kararları için şu ifadeleri kullanmıştı: