Soyunma odasında kavganın nasıl çıktığını açıkladı: Samsunspor maçı sonrası ortalık karıştı

Samsunspor maçı sonrası Fenerbahçe'de çıkan İrfan Can Kahveci - Archie Brown kavgası için konuşan Sercan Hamzaoğlu yaşananları anlattı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun geçtiğimiz günlerde kadro dışı bırakıldı.

Samsunspor maçında Cenk Tosun’un oyuna giremediği için sinirlenerek formasını yere attığı belirtilirken İrfan Can Kahveci’nin ise Archie Brown ile kavga ettiği biliniyor.

“BIRAKMASALAR GIRTLAK GIRTLAĞA GİRERLERDİ”

İrfan Can Kahveci – Archie Brown kavgasına dair konuşan Sercan Hamzaoğlu, yaşananları anlattı. 343 Digital Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, “İrfan Can Kahveci Archie Brown'a bir şey söylüyor. Archie de hadi lan ile başlayan bir şey diyor. Daha sonra 2 kişi araya giriyor. Bırakmasalar gırtlak gırtlağa girerlerdi ama hiç temas olmadı.” ifadelerini kullandı.

SADETTİN SARAN NE DEMİŞTİ?

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise kadro dışı kararları için şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık. Kadro dışı haberlerinin %37'si doğru! Yabancıların kadro dışı kalması gündemde yoktu. Samsunspor maçı ile ilgili Samandıra'da ne yaşandıysa, bunları dışarıda konuşmayacağım. Gereken neyse yaptık ve mesaj verdik. Birlik ve beraberlik için... Kadro dışı kalan futbolcularımızın biriyle görüştüm, diğeriyle yarın görüşeceğiz. Kimse ile kötü ayrılmak istemiyoruz. Ben, onları seviyorum. Onları cezalandırmak gibi bir düşüncemiz yok. Bu arkadaşlar şu ana kadar iyi duruyor, onlarla konuşacağız. Ben de bir babayım. Bu arkadaşların topluma rol model olma durumu var. Onlar böyle olduğu sürece, biz onlara gerekli desteği vereceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

