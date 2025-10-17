Fenerbahçe'de Karagümrük maçı kararı: Forma giyemeyecek
Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. 19 Ekim Pazar günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Samet Çavuş üstlenecek
Fenerbahçe'de beklenen toplantı yapıldı: Saran'dan kadro dışı kararı
FENERBAHÇE’DE KALECİ KARARI
Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Domenico Tedesco, kaleci kararını verdi.
TRT Spor’da yer alan habere göre; tedavisi devam eden Ederson, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.
TARIK ÇETİN FORMA GİYECEK
Brezilyalı kalecinin yerine karşılaşmada Tarık Çetin’in forma giymesi bekleniyor. Çetin, İrfan Can Eğribayat’ın da yokluğu nedeniyle Samsunspor maçında kaleye geçmişti.
Kaynak:TRT Spor