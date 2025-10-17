Fenerbahçe'de beklenen toplantı yapıldı: Saran'dan kadro dışı kararı

Fenerbahçe'de beklenen toplantı yapıldı: Saran'dan kadro dışı kararı
Fenerbahçe'de Sadettin Saran, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile görüştü. Yapılan toplantıda ikili özür dilerken Sadettin Saran'ın af kararı aldığı öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kadro dışı bırakılan Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci ile bir görüşme gerçekleştirdi.

SADETTİN SARAN AFFETMEYİ PLANLIYOR

Yapılan görüşmede İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un özür diledi. Başkan Sadettin Saran'ın ise teknik direktör Domenico Tedesco’nun onayını alarak her iki ismi affetmeyi planladığı iddia edildi.

DEREAĞZI TESİSLERİ’NDE ÇALIŞACAKLAR

İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’un önümüzdeki haftalarda affedilmesi bekleniyor. Af kararı çıkana kadar ikili, çalışmalarını Dereağzı Tesisleri’nde gerçekleştirecek.

“FENERABAHÇE’NİN MENFAATLERİ İÇİN BÖYLE BİR KARAR ALDIK”

Başkan Sadettin Saran, kadro dışı kararları ile ilgili yaptığı açıklamada "Kadro dışının detaylarını açıklamayacağım. Kol kırılır, yen içinde kalır. Fenerbahçe'nin menfaati için böyle bir karar aldık" sözlerini sarf etmişti.

Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek kararAli Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar

NEDEN KADRO DIŞI KALDILAR?

İkilinin neden kadro dışı bırakıldığına dair resmi bir açıklama gelmezken Samsunspor maçında İrfan Can Kahveci’nin Archie Brown ile tartıştığı, Cenk Tosun’un ise maça giremediği için sinirlenerek formasını yere attığı iddia edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

