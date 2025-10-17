Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar

Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç, olağanüstü genel kurula katılma kararı aldı. Koç, yapılacak oylamada Sadettin Saran yönetime destek verecek.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul, 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sadettin Saran yönetimi, bir önceki genel kurulda üyelerin oylarıyla reddedilen 11, 12 ve 13. maddeleri yeniden oylamaya sunacak.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için maddelerin geçmesine ihtiyaç duyan Sadettin Saran, yapacağı konuşma ile üyelere seslenecek.

malikongreilkkpk.jpg

ALİ KOÇ DESTEK VERECEK

Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç’un da genel kurula gelerek maddelerin geçmesi yönünde oy vermesi bekleniyor.

2024/11/08/hbfb.jpg

“YÖNETİMİN ELİNİ KOLUNU RAHATLACAK

Ali Koç maddeler tartışıldığı sırada yaptığı konuşmada “2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir” demişti.

Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktıSadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı

MADDELERİN İÇERİĞİ

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

