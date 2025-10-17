Ali Koç'tan Sadettin Saran'ı sevindirecek karar

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul, 25 Ekim Cumartesi günü, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Sadettin Saran yönetimi, bir önceki genel kurulda üyelerin oylarıyla reddedilen 11, 12 ve 13. maddeleri yeniden oylamaya sunacak.

Bankalar Birliği anlaşmasından çıkmak için maddelerin geçmesine ihtiyaç duyan Sadettin Saran, yapacağı konuşma ile üyelere seslenecek.

Fenerbahçe’de 7 yıllık başkanlık dönemi sona eren Ali Koç’un da genel kurula gelerek maddelerin geçmesi yönünde oy vermesi bekleniyor.

Ali Koç maddeler tartışıldığı sırada yaptığı konuşmada “2013'ten beri yapılan her genel kurulda bu maddeler yer almıştır. Yönetimlerin elini kolunu rahatlatacak, daha rahat karar alması için geliştirilmiş maddedir” demişti.

Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı

11. madde: Kulübün amacı doğrultusunda taşınmaz satılması/satın alınması, kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların üçüncü kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, bu taşınmaz malların üzerinde ayni veya şahsi haklar ve yükümlülüklerin tesisi ve ilgili mevzuatın izin verdiği diğer konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

12. madde: Kulübün mülkiyetinde veya kulübün kullanım hakkına sahip olduğu taşınmazlar üzerinde veya uzun süreli kiralama veya irtifak hakkı tesisi vb. suretlerle kulübe tahsis edilmiş arsa veya arazi üzerinde yapılacak yatırım ve tesisler için yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.

13. madde: Yurt içi ve yurt dışında ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflar kurmak veya kurulmuş ticari işletme, şirket, kooperatif, dernek, vakıflara katılmak ve bunlardan ayrılmak, pay almak ve satmak, kulübün kurduğu veya ortağı olduğu şirketlere ait hisselerin, yasaların öngördüğü şekil ve şartlar dahilinde halka arz veya diğer bir surette değerlendirilmesi, hisselerinin satışı ve/veya geri alınması, şirketlerin türünün değiştirilmesi, tasfiyesi gibi konularda yeni oluşacak yönetim kuruluna görev süresinin sonuna kadar yetki verilmesi.