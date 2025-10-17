Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı

Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de laktat testleri sonrası Portekiz kampı eleştirilerin hedefi haline geldi. Takımın yeterince antrenman yapmadığı tartışılırken kampa dair detaylar ortaya çıktı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de son yapılan laktat testleri sonucunda futbolcuların fiziksel olarak bitik durumda olduğu ortaya çıkmıştı.

2024/11/08/hbfb.jpg

“OLACAK İŞ DEĞİL”

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise gelen soru üzerine yaptığı açıklamada "Mevcut takımın durumu hakkında detaya girmek istemiyorum. Bizim gördüklerimizi, siz de görüyorsunuz. Sizin gördüklerinizi biz de görüyoruz. Takımın durumuna dair gelen soru üzerine konuşan Portekiz kampında günde bir idman yapılmış... Olacak iş değil! Olacak iş değil! Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konu hakkında..." demişti.

thumbs-b-c-b25e700bab689ebd0e44617897bba929.jpg

SADECE 1 KEZ ÇİFT İDMAN YAPTILAR

Yapılan testler ve açıklamalar sonrası gözler sezon öncesi Portekiz kampına çevrilirken sürpriz detaylar ortaya çıktı.

Sabah’ta yer alan habere göre; sarı-lacivertliler, Portekiz’de yapılan 2 haftalık kamp boyunca sadece bir gün çift idman yaptı.

Ali Koç'un büyük hatasını açıkladıAli Koç'un büyük hatasını açıkladı

ÇALIŞMALAR ORTALAMA 65 DAKİKA SÜRDÜ

Maç takvimi, oyuncuların yorgunluğu ve antrenman zeminindeki sorunlar nedeniyle kamp takviminin planlandığı gibi gitmediği belirtilirken çalışmaların ortalama 65 dakika sürdüğü aktarıldı.

Kaynak:Sabah

