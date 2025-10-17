Ali Koç'un büyük hatasını açıkladı

Hakan Çalhanoğlu - Galatasaray haberleri üzerine konuşan Mehmet Demirkol, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'u eleştirdi.

Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray deplasmanda Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılılara dair konuşan Mehmet Demirkol, gündemi değerlendirdi.

“ALİ KOÇ ÇOK BÜYÜK HATA YAPMIŞ”

Socrates Dergi Youtube kanalında konuşan Mehmet Demirkol, "Biz Türk milleti olarak Hakan Çalhanoğlu'dan çok şey istiyoruz ama kendisini canlı olarak izlediğimiz zaman sahada çok başka şeyler yapıyor. İsmail Yüksek de bir kampta bize bunu söylemişti. Ali Koç, Fenerbahçe'ye almayarak çok büyük hata yapmış. Fırsat geldiğinde alacaktı ama transferde çok beklediler. Belki Galatasaray'a gidecek ve yanındaki futbolcuları başka bir seviyeye getirecek" sözlerini sarf etti.

“BU DENKLEMDE HERKES SAKLI”

Mauro Icardi’nin mutsuz tavırlarını değerlendiren Mehmet Demirkol, "Galatasaray'da yedek kaldığı zaman Mauro Icardi'nin 'Ben neden yedek kalıyorum?' demesi gayet normal. Demek ki oynamaktan keyif alıyor. Ancak 30 yaş üstü bir futbolcuya yıllık 3-5 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme vermek kolay bir şey değil. Üstelik önemli sakatlığı var. Bu denklemde herkes haklı" ifadelerini kullandı.

"1 YILDAN FAZLA SÖZLEŞME İSTEYECEKTİR"

Taraflar arasında yapılacak sözleşme görüşmelerine de değinen Mehmet Demirkol, "Icardi kariyerli bir futbolcu ve Osimhen'in maaşını kıstas alıyor. 1 yıldan fazla sözleşme isteyecektir" dedi.

