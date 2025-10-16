Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti: 2. Yusuf Akçiçek vakası

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gitti: 2. Yusuf Akçiçek vakası
Galatasaray'ın altyapısından yetişen Yusuf Akçiçek, Fenerbahçe'ye gitmişti. Fenerbahçe, 1 sezon oynattığı futbolcuyu 22 milyon euroya Suudi Arabistan takımına satmıştı. Bir Yusuf Akçiçek vakası daha yaşandı.

Galatasaray, altyapısında yetişen Yusuf Akçiçek'i Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

Fenerbahçe, sadece 1 sezon forma giydirdiği Yusuf Akçiçek'i 22 milyon euroya Suudi Arabistan takımına satarak büyük gelir elde etmişti.

2. Yusuf Akçiçek vakası da yaşandı.

Sabah'taki habere göre; Galatasaray'ın altyapısından yetişen Efe Fettahoğlu'nun Fenerbahçe'ye gittiği belirtildi.

Daha 16 yaşında olmasına rağmen tekniği ile dikkat çeken Efe'nin A takımla antrenmanlara da çıkmaya başladığı bildirildi.

Solak olması ve tekniği ile "Yeni Arda Güler" denilen Efe de 10 numara pozisyonunda oynuyor.

AĞABEYİ GÖTÜRMÜŞ

Efe'yi Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye ağabeyi Mustafa Fettahoğlu'nun götürdüğü belirtildi.

Galatasaray'da Yusuf Akçiçek deprem: Skandalı açıkladıGalatasaray'da Yusuf Akçiçek deprem: Skandalı açıkladı

Mustafa Fettahoğlu'nun Galatasaray'dan gönderildiği, buna kızarak kardeşini de Fenerbahçe'ye götürdüğü ileri sürüldü.

Efe Fettahoğlu'nun U-17 Milli Takımı'na da çağrıldığı ve "Geleceğin büyük yıldızı" gözüyle bakıldığı ifade edildi.

