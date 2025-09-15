Trabzon'da isyan: Düdük astırmazsak adam değiliz!

Fenerbahçe-Trabzonspor maçındaki hakem kararları Trabzonsporluları isyan ettirirken, Trabzon basını da sert ifadeler kullandı.

Taka gazetesi, "Hakem skandalı Kadıköy'e damga vurdu. Bu hakemlere düdük astırmazsak adam değiliz. Yine skandal" manşetini atarken, Karadeniz gazetesi hakemin fotoğrafını koyarak "Kadıköy'de hırsız var" diye yazdı.

61 Saat gazetesi, "Trabzonspor taraftarlarından sert tepki! Utanç vesikası olarak yerini alacaktır" başlığı ile verdiği haberde Trabzonspor taraftar derneğinin açıklamasına yer verdi. Açıklama özetle şöyle:

"Türk futbolu, yıllardır aynı girdabın içinde dönüp duruyor: adaletsiz hakem kararları, tutarsız yönetimler ve şeffaflıktan uzak kurumlar. Özellikle Trabzonspor söz konusu olduğunda, hatalar artık tesadüf olmaktan çıkmış; sistematik bir sorun haline gelmiştir.

Sahada alın teriyle kazanılması gereken puanların, hatalı kararlarla gasp edilmesi, futbolun en temel ilkesi olan “eşitlik ve adalet” duygusunu yerle bir etmektedir. VAR’ın dahi bariz hataları görmezden gelmesi, benzer pozisyonlarda farklı kararların verilmesi, hakem atamalarındaki keyfilik ve MHK’nin basiretsizliği; kamuoyunun gözünde güveni tamamen yok etmiştir.

Bugün Trabzonspor’un sahada karşılaştığı engeller, yalnızca rakip takımlarla sınırlı değildir. Adaletin terazisiyle oynamaya cüret eden yönetsel anlayış, futbolun temiz kalmasını engelleyen en büyük lekedir.

Trabzonspor’un en çok ihtiyaç duyduğu dönemde, kulüp çıkarlarını korumak yerine eyyamcı bir anlayışa savrulan İbrahim Hacıosmanoğlu, sergilediği tavırlarla Trabzonspor camiasının beklentilerini boşa çıkarmıştır. Liderlik, dik durmakla olur; günü kurtarma politikalarıyla değil. Bu tutum, ne camiamızın ruhuna ne de Trabzonspor’un tarihine yakışmaktadır.

Trabzonspor hiçbir zaman yalnız kalmayacak, hakkını sahada ve masada aramaya devam edecektir. Adalet terazisini bozarak günü kurtarmaya çalışanlar ise tarihin tozlu raflarında bir utanç vesikası olarak yerini alacaktır."

Güne Bakış gazetesi ise "Yazıklar olsun Türk futbolunu bitirdiniz" manşetini attı.

