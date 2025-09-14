Fenerbahçe En Nesyri ile kazandı: Trabzonspor ilki yaşadı

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'u tek golle yendi.

Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.

Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

TEK GOL EN NESYRI'DEN

Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü, 45. dakikada En Nesyri'den geldi.

Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

aa-20250914-39114014-39114009-fenerbahce-trabzonspor.jpg
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco

TEDESCO İLK MAÇINDA KAZANDI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk maçı kazanmayı başardı.

Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle 2. sıraya yükseldi.

aa-20250914-39114214-39114211-fenerbahce-trabzonspor.jpg
Fenerbahçe - Trabzonspor maçından görüntü

TRABZONSPOR BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Bordo-mavililer, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini aldı ve 10 puanla 3. sıraya geriledi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Eylül'de bir sonraki maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.

Trabzonspor ise 20 Eylül'de evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.

