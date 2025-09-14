Fenerbahçe En Nesyri ile kazandı: Trabzonspor ilki yaşadı
Fenerbahçe ve Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında karşı karşıya geldi.
Chobani Stadyumu'nda oynanan derbi, sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Trabzonspor'dan sert tepki: İlk perde sona erdi
TEK GOL EN NESYRI'DEN
Fenerbahçe'ye 3 puanı getiren golü, 45. dakikada En Nesyri'den geldi.
Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 20. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.
TEDESCO İLK MAÇINDA KAZANDI
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco, sarı-lacivertlilerle çıktığı ilk maçı kazanmayı başardı.
Puanını 10'a yükselten Fenerbahçe, 1 maç eksiğiyle 2. sıraya yükseldi.
TRABZONSPOR BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ
Bordo-mavililer, Süper Lig'de bu sezon ilk yenilgisini aldı ve 10 puanla 3. sıraya geriledi.
Fenerbahçe, Süper Lig'de 17 Eylül'de bir sonraki maçında sahasında Alanyaspor ile karşılaşacak.
Trabzonspor ise 20 Eylül'de evinde Gaziantep FK'yı ağırlayacak.