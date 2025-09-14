Trabzonspor'dan sert tepki: İlk perde sona erdi

Yayınlanma:
Trabzonspor, Fenerbahçe ile oynadığı maçın ilk yarısının bitmesi sonrası tepki paylaşımında bulundu.

Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında ilk yarıya 1-0 geride girdi.

Kadıköy'de kırmızı kart çıktıKadıköy'de kırmızı kart çıktı

''İLK PERDE SONA ERDİ''

Bordo-mavililer, ilk devre düdüğü sonrası yaptığı tepki paylaşımında ''İlk perde sona erdi!'' başlığıyla maçın hakemi Ozan Ergün paylaşıldı.

ts.jpeg
Trabzonspor'un yaptığı tepki paylaşımı

GOLÜ İPTAL EDİLDİ: 10 KİŞİ KALDI

Trabzonspor'un ilk yarıda bir golü iptal edildi ve Okay Yokuşlu kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR

10. dakikada orta alanda topla buluşan Talisca, ceza sahası önüne gelip iki rakibinden sıyrıldı. Bu oyuncunun şutunda, kaleci Onana iyi yer tutarak gole izin vermedi.

11. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top, sol kanattan atağa katılan Oleigbe'de kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası içine ortasında iyi yükselen Onuachu kafayla topu ağlara gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen hakem Ozan Ergün, Onuachu'nun faul yaptığına hükmederek golü iptal etti.

19. dakikada Trabzonspor 10 kişi kaldı. Orta sahada yaşanan pozisyonda Kerem Aktürkoğlu, Okay Yokuşlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, VAR uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyip, Okay Yokuşlu'ya gösterdiği sarı kartı iptal etti, oyuncuyu direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

28. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Talisca, rakibinden sıyrılıp ceza sahası sağ çaprazından sert vurdu, kaleci Onana uzanarak gole izin vermedi.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Szymanski, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun yerden pasında, kale sahası önünde müsait pozisyondaki En-Nesyri'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği top, Fred'de kaldı. Bu futbolcunun ceza yayı önünden şutunda kaleciden dönen topu Szymanski kaptı. Polonyalı futbolcunun tamamlamak istediği pozisyonda top Onana'ya çarpıp En-Nesyri'nin önünde kaldı. Faslı golcü, yakın mesafeden topu filelerle buluşturdu: 1-0.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

