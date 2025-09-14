Kadıköy'de kırmızı kart çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçında VAR incelemesi sonrası kırmızı kart çıktı.

Trabzonspor, Süper Lig'de karşılaştığı Fenerbahçe karşısında sahada 10 kişi kaldı.

Okay Yokuşlu, 17. dakikada orta sahada Kerem Aktürkoğlu'na yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

Fenerbahçeli futbolcular ve tribünler yoğun kırmızı kart itirazında bulunurken, hakem Ozan Ergün'e VAR inceleme tavsiyesi geldi.

Kayserispor: 1 Göztepe: 1Kayserispor: 1 Göztepe: 1

VAR'ın çağırması sonrası pozisyonu inceleyen Ergün, sahaya geri döndü ve Okay Yokuşlu'ya kırmızı kartını çıkardı.

Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında 20. dakikada 10 kişi kaldı.

TEDESCO 4'LÜ SAVUNMA İLE ÇIKTI

Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada kalede Ederson'u görevlendiren Tedesco, savunma hattını Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Archie Brown'dan kurdu.

Orta alanda İsmail Yüksek ile Fred Rodrigues yer alırken hücum hattını Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu'ndan oluşturdu. Sarı-lacivertlilerde gol yollarında ise Youssef En-Nesyri görev aldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Dorgeles Nene, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Marco Asensio ve Cenk Tosun ise yedek soyundu.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

