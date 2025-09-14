Kayserispor: 1 Göztepe: 1

Kayserispor: 1 Göztepe: 1
Yayınlanma:
Süper Lig'de Kayserispor ve Göztepe 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasındaki Kayserispor-Göztepe maçı 1-1 sona erdi.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Kayserispor atağında Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Opoku'nun kafa vuruşunda top, uzak kale direğinin dibinden auta çıktı.

Bandırma'da kazanan çıkmadıBandırma'da kazanan çıkmadı

58 . dakikada kendi yarı alanından uzun pasla çıkan Göztepe'de Juan'ın kafasıyla indirdiği topa koşu yapan Janderson sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşta kaleci parmaklarının ucuyla topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada sol kanatta topla buluşan Cardoso'nun topu sürdükten sonra sağ ayağı ile uzak mesafeden kaleye gönderdiği sert şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

85. dakikada Göztepe'de kaleyi cepheden gören pozisyonda kazanılan serbest atışı kullanan Efkan Bekiroğlu'nun etkili vuruşunda meşin yuvarlak kale direklerinin sağ köşe birleşiminden ağlara gitti: 1-1.

90. dakikada sol kanattan Cardoso'nun kullandığı serbest vuruşta savunmadan seken topu kontrol eden Bennes'in sert şutunda kaleci Lis, sağına gelen topu yatarak uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 berabere bitti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması
Kadıköy'de kırmızı kart çıktı
Kadıköy'de kırmızı kart çıktı
Liverpool'u Salah kurtardı
Liverpool'u Salah kurtardı