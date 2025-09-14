Bandırma'da kazanan çıkmadı
1. Lig’in 5. hafta karşılaşmasında Bandırmaspor, sahasında konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.
STAT: 17 Eylül
HAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş, Gökmen Baltacı, Hüseyin Kıvanç Durmaz
BANDIRMASPOR: Akın Alkan - Rahmetullah Berişbek, Tolga Kalender, Atınç Nukan, Mücahit Albayrak, Mulumba, Hikmet Çiftçi (Dk. 57 Muhammed Gümüşkaya) (Dk. 71 Cem Tuna Türkmen), Ndongala (Dk. 88 Enes Aydın), Bacuna, Samake (Dk. 57 Jetmir Topalli), Tanque
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ: Aykut Özer (Dk. 26 Mehmet Erdoğan) - Hakan Bilgiç, Mexer, Wellington (Dk. 22 Oğuzcan Çalışkan), Ali Dere, İbrahim Akdağ, İshak Karaoğlu, Roshi (Dk. 84 Fernandes), Rroca (Dk. 84 Erkam Develi), Ezeh, Diouf (Dk. 90+2 Haqi Osman)
GOLLER: Dk. 11 Tanque (Bandırmaspor) - Dk. 27 İbrahim Akdağ (Ankara Keçiörengücü)
SARI KARTLAR: Ezeh, Hakan Bilgiç (Ankara Keçiörengücü)