Liverpool'u Salah kurtardı

Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Burnley'i Salah'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.

Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına çıktı.

Turf Moor'da oynanan mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli olduFenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

LIVERPOOL SALAH İLE KAZANDI

Liverpool, 90+5'te Mohammed Salah'ın penaltı golüyle 3 puanı almayı başardı.

4'TE 4 YAPMAYI BAŞARDI

Bu sonuçla Liverpool, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.

Burnley ise 4 maçta 3. yenilgisini alarak 3 puanla 17. sıraya geriledi.

LIVERPOOL'UN KAZANDIĞI MAÇLAR

Sezona 4-2'lik Bournemouth galibiyeti ile başlayan Arne Slot'un öğrencileri, sırasıyla Newcastle United'ı 3-2, Arsenal'i 1-0 ve son olarak Burnley'i 1-0 yendi.

Burnley ise Tottenham'a 3-0 kaybederken, Sunderland'ı 2-0 yendi ve daha sonra Manchester United'a 3-2, Liverpool'a da 1-0 kaybetti.

