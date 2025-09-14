Liverpool'u Salah kurtardı
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, Burnley'i Salah'ın son dakikalarda attığı penaltı golüyle 1-0 mağlup etti.
Premier Lig'in 4. haftasında Liverpool, Burnley deplasmanına çıktı.
Turf Moor'da oynanan mücadele, konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
LIVERPOOL SALAH İLE KAZANDI
Liverpool, 90+5'te Mohammed Salah'ın penaltı golüyle 3 puanı almayı başardı.
4'TE 4 YAPMAYI BAŞARDI
Bu sonuçla Liverpool, ligde 4'te 4 yaptı ve 12 puanla liderliğini sürdürdü.
Burnley ise 4 maçta 3. yenilgisini alarak 3 puanla 17. sıraya geriledi.
LIVERPOOL'UN KAZANDIĞI MAÇLAR
Sezona 4-2'lik Bournemouth galibiyeti ile başlayan Arne Slot'un öğrencileri, sırasıyla Newcastle United'ı 3-2, Arsenal'i 1-0 ve son olarak Burnley'i 1-0 yendi.
Burnley ise Tottenham'a 3-0 kaybederken, Sunderland'ı 2-0 yendi ve daha sonra Manchester United'a 3-2, Liverpool'a da 1-0 kaybetti.
