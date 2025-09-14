Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.

Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Kayserispor taraftarından Göztepe taraftarına jestKayserispor taraftarından Göztepe taraftarına jest

MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN

Kritik mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

VAR HAKEMİ DAVUT ÇELİK

Maçın VAR hakemliğini Davut Çelik yapacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Çimen oturacak.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu.

FENERBAHÇE - TRABZONSPOR: İLK 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri

Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan Tufan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
TRT müjdeyi verdi: Galatasaray'ın maçı şifresiz kanalda
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Alperen Şengün'ün hangi takımı tuttuğu ortaya çıktı
Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Spor
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ne istediğini açıkladı
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu
Büşra Işıldar dünya ikincisi oldu