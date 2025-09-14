Fenerbahçe mi Trabzonspor mu? Dev maçın ilk 11'leri belli oldu
Yayınlanma:
Süper Lig'de Fenerbahçe ve Trabzonspor'un karşı karşıya geleceği mücadelenin ilk 11'leri açıklandı.Sitemizi Haberler'de takip edin
Süper Lig'in 5. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Chobani Stadyumu'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Kayserispor taraftarından Göztepe taraftarına jest
MAÇIN HAKEMİ OZAN ERGÜN
Kritik mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.
Ergün'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
VAR HAKEMİ DAVUT ÇELİK
Maçın VAR hakemliğini Davut Çelik yapacak. AVAR koltuğunda ise Serkan Çimen oturacak.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
Fenerbahçe - Trabzonspor derbisinin ilk 11'leri belli oldu.
FENERBAHÇE - TRABZONSPOR: İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Archie Brown, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Fred, Szymanski, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri
Trabzonspor: Onana, Savic, Batagov, Ozan Tufan, Mustafa, Okay, Tim, Zubkov, Olaigbe, Muçi, Onuachu
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...