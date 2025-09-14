Kayserispor taraftarından Göztepe taraftarına jest

Yayınlanma:
Kayserispor taraftarı, sahasında ağırladıkları Göztepe’yi desteklemek için gelen rakip takım taraftarına yemek ve tatlı ikramında bulundu.

Süper Lig’in 5’inci haftasında Kayserispor bugün sahasında Göztepe’yi konuk edecek. İzmir ekibinde deplasman için Kayseri’ye gelen taraftarlar, renktaşları tarafından dostane şekilde karşılandı.

kayserispor-taraftari-deplasmana-gelen-913084-271285.jpg
Kayserispor taraftarından büyük jest

GÖZTEPE TARAFTARINA YEMEK VE TATLI İKRAMI

Kayserispor taraftarı tarafından, Göztepe taraftarına yemek ve tatlı ikram edildi.

Marc Marquez San Marino'yu salladıMarc Marquez San Marino'yu salladı

İzmir Çamdibi’nden geldiğini söyleyen İsmail Kenanbaşoğlu, “Keyifle geldik. Güzel karşılandık. İnşallah güzel bir maç olur. Kayserispor taraftarına teşekkür ediyoruz. Dostluk kazansın” dedi.

Kayserispor Kapalı Kale Üniversite tayfa sorumlusu olduğunu söyleyen Berke Duran, “Abilerimiz-kardeşlerimiz şehrimize hoş geldi. Güzel bir müsabaka olsun. Dostluk içinde geçsin. İnşallah biz de İzmir’de böyle ağırlanırız. Allah bozmasın” diye konuştu. Taraftarlar daha sonra günün anısına atkı değişimi yaparak, tezahüratlar yaptı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

