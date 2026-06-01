Tobiasz serbest kaldı: Samsunspor'da büyük sessizlik başladı

Legia Varşova ile yollarını ayıran Polonyalı kaleci Kacper Tobiasz'ın serbest kalması, Samsunspor bağlantısını yeniden gündeme taşıdı. Ancak kırmızı-beyazlı kulüpten henüz somut bir adım bulunmuyor.

Polonya futbolunun köklü kulüplerinden Legia Varşova'da forma giyen Kacper Tobiasz, sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte kulübünden ayrıldı. Serbest oyuncu statüsüne geçen genç kaleci, bonservis bedeli ödemeksizin transfer edilebilir konuma geldi.

KIŞTAN KALAN İDDİA YENİDEN CANLANDII

Kacper Tobiasz'ın adı Samsunspor ile bu sefer ilk kez anılmıyor. Kış transfer döneminde de kırmızı-beyazlı kulübün Polonyalı kaleciye ilgi duyduğu ileri sürülmüştü. Ancak o dönemde somut bir adım atılamamıştı. Tobiasz'ın şimdi serbest kalması, Samsunspor'un varsa bu ilgisini çok daha düşük maliyetle hayata geçirebileceği anlamına geliyor.

SAMSUNSPOR CEPHESİNDEN SESSİZLİK

Tüm bu iddialara karşın Samsunspor'dan resmi bir açıklama gelmedi. Kulübün Tobiasz transferi konusunda şu ana kadar somut bir girişimde bulunduğuna dair herhangi bir bilgi de bulunmuyor. Başkan Yüksel Yıldırım'ın Victor Nelsson ve Kazımcan Karataş için Galatasaray'a açık kapı bırakması, kale pozisyonunun da gündemde olduğuna işaret ediyor.

TOBIASZ KİMDİR?

Genç yaşına karşın Legia Varşova gibi köklü bir kulüpte deneyim kazanan Tobiasz, Polonya'nın gelecek vaat eden kalecileri arasında gösteriliyor. Serbest oyuncu statüsünde olması, hem Süper Lig'den hem de diğer Avrupa liglerinden pek çok kulübün radarına girmesini sağladı. Transfer piyasasının hareketlenmesiyle birlikte genç file bekçisinin yeni durağının ne olacağı önümüzdeki günlerde netleşecek.

