THY ayrılığı resmen açıkladı

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, başantrenör Saim Pakkan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

''DEĞERLİ KATKILAR İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Kulübün ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda kulübümüzde başantrenör olarak görev yapan Saim Pakkan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze kattığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

4 MAÇTA 2 GALİBİYET VE 2 MAĞLUBİYET YAŞADI

Türk Hava Yolları, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Saim Pakkan yönetiminde 4 maçta 2'şer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

SIRADAKİ MAÇI GÖZTEPE İLE

Türk Hava Yolları, Sultanlar Ligi'nde Göztepe deplasmanına çıkacak.

16 Kasım Pazar günü İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 19.00'da başlayacak.