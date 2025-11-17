TFF'yi şaşırtan talep: Kenan Yıldız'ın gönderilmesini istediler

Yayınlanma:
Serie A ekiplerinden Juventus, milli takım kampında olan Kenan Yıldız'ın gönderilmesini istedi.

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında İspanya’ya konuk olacak ay-yıldızlılara, Kenan Yıldız için özel bir talep geldi.

KENAN YILDIZ’IN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİLER

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus yönetimi, yoğun fikstürü sebep göstererek Kenan Yıldız’ın erkenden gönderilmesini istedi.

Milli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyorMilli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyor

TFF TEKLİFİ REDDETTİ

Teknik direktör Luciano Spalletti, oyuncuyu milli arada dinlendirmek istediği için bu teklifin yapıldığı kaydedilirken TFF’den jet hızında yanıt geldi. TFF’nin Juventus’tan gelen talebi reddettiği aktarıldı.

8563-kenan-yildiz.webp

90 DAKİKA BOYUNCA SAHADA KALDI

Son olarak Türkiye – Bulgaristan maçında forma giyen Kenan Yıldız, 90 dakika boyunca sahada kalmıştı.

18 MAÇTA 6 GOL VE 6 ASİST KAYDETTİ

Bu sezon Juventus formasıyla 18 maça çıkan milli futbolcu, 6 gol ve 6 asistlik katkı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

