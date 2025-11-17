Milli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyor

Milli maç sonrası patladı: Tüm devlet alay konusu oluyor
Türkiye'ye 2-0 mağlup olan Bulgaristan'da Filip Krastev açıklamalarda bulundu. Bulgar futbolcu, ülkesindeki eleştirilere sert çıktı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu beşinci maçında millilerimiz, Bulgaristan ile karşılaştı. Bursa’da oynanan mücadelede Ay-yıldızlılar sahadan 2-0’lık skorla galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte 12 puana ulaşan millilerimiz, play-off turuna katılmaya hak kazanırken Bulgaristan ise henüz puanla tanışamadı.

“ÇÖKMÜŞ DURUMDAYIZ”

Karşılaşmaya dair konuşan Bulgar futbolcu, Filip Krastev çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kötü durumda olduklarını vurgulayan Krastev, "Milli takıma geldiğimden beri mental olarak çok çökmüş durumdayız ve birbirimize güvenmiyoruz. Bunun değişmesi gerekiyor. Bizi eleştirenler de bizden farklı değil. Hepimizin birbirimize destek olmamız ve inanmamız gerekiyor. Olmamız gereken yerde değiliz ama ilerlemeye devam etmeliyiz" dedi.

“ALAY KONUSU OLUYORUZ”

Milli takıma yönelik sözlere sert çıkan Bulgar futbolcu, "Devletin bir ürünüyüz. Televizyon karşısında izleyenlerden hiçbir farkımız yok. Bu kadar kötü olduğumuzda, insanlar bizimle dalga geçiyor ve alay konusu oluyoruz, böylece tüm devlet alay konusu oluyor. Bunun değişmesi gerekiyor, çünkü kiminle dalga geçiyorlar? Bu, tüm Bulgarlara söylenmiş bir söz. Futbolda ve ülkede bu bir sorun" ifadelerini kullandı.

