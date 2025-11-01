TFF'den Bursaspor'a müjde

TFF'den Bursaspor'a müjde
Yayınlanma:
TFF, Bursaspor'un 1 maç seyircisiz oynama cezasını iptal ederek 100 bin TL para cezasına çevirdi.

Bursaspor'un, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 1 maçlık seyircisiz oynama cezasına yaptığı itiraz kabul edildi. TFF, cezanın 100 bin TL para cezasına çevrildiğini duyurdu.

TFF’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursaspor Kulübü’nün PFDK’nın 30.10.2025 tarih ve E.2025-2026/430 - K.2025-202/502 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca 1 resmi müsabakayı kendi sahasında seyircisiz oynama cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oybirliğiyle, - Bursaspor Kulübü’nün taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. maddesi uyarınca takdiren 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliğiyle karar verilmiştir."

68cbf34a7b03b911b7d48859.webp

PUAN DURUMU

TFF 2. Lig B Grubu'nda mücadele eden Bursaspor, topladığı 22 puanla 2. sırada yer alıyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

