TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi

Bahis skandalı nedeniyle 149 isme ceza veren TFF, maçlara atayacak hakem bulamadı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları tespit edilen 149 hakemi 8-12 ay arasında men cezasına çarptırdı. Yapılan açıklamada sadece Zorbay Küçük ve 2 isim için soruşturmaya devam edileceği dile getirildi.

149 ismin ceza alması sonrası TFF mevcut kadrosunun 3’te 1’ini kaybederken hakem kıtlığı baş gösterdi.

Galatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklarGalatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklar

ATAYACAK HAKEM BULAMAYINCA MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

Ajansspor’un haberine göre; TFF, U12 ve U13 Ligi maçlarına atayacak hakem bulamadı. Bu nedenle maçların ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

thumbs-b-c-8a573e2e9289e2192ce138db9609bb47.jpg

“O BOŞLUKLAR DOLAR

Hacosmanoğlu, hakemlerin gönderilmesi için yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı. En kısa sürede bu olayı sonuçlandırıp, gereğini yapacağız" sözlerini sarf etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

