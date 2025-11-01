TFF skandal sonrası atayacak hakem bulamadı: Maçlar zorunlu ertelendi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bahis oynadıkları tespit edilen 149 hakemi 8-12 ay arasında men cezasına çarptırdı. Yapılan açıklamada sadece Zorbay Küçük ve 2 isim için soruşturmaya devam edileceği dile getirildi.

149 ismin ceza alması sonrası TFF mevcut kadrosunun 3’te 1’ini kaybederken hakem kıtlığı baş gösterdi.

ATAYACAK HAKEM BULAMAYINCA MAÇLAR İPTAL EDİLDİ

Ajansspor’un haberine göre; TFF, U12 ve U13 Ligi maçlarına atayacak hakem bulamadı. Bu nedenle maçların ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

“O BOŞLUKLAR DOLAR”

Hacosmanoğlu, hakemlerin gönderilmesi için yaptığı açıklamada "Hiç kimsenin endişesi olmasın. O boşluklar dolar. Üst klasmandaki 7 hakemin zaten çoğunluğunu sezon sonunda göndereceğimiz insanlardı. En kısa sürede bu olayı sonuçlandırıp, gereğini yapacağız" sözlerini sarf etmişti.