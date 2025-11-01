Galatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklar

Yayınlanma:
Trabzonspor'u konuk edecek Galatasaray'da yönetim, galip gelmeleri halinde özel bir prim açıklayacak.

Süper Lig’in 11. Haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak dev mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

TRABZONSPOR’A KARŞI ÖZEL PRİM

Karşılaşmaya artık saatler kalırken sarı-kırmızılılarda yönetimin prim kararı ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre yönetim galip gelmeleri halinde özel bir prim açıklayacak.

MUHTEMEL İLK 11’LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.

PUAN DURUMU

Süper Lig’de 28 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 23 puandaki Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

