Galatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklar
Süper Lig’in 11. Haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak dev mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak.
CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK
TFF’nin kararıyla karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.
TRABZONSPOR’A KARŞI ÖZEL PRİM
Karşılaşmaya artık saatler kalırken sarı-kırmızılılarda yönetimin prim kararı ortaya çıktı. Sabah’ta yer alan habere göre yönetim galip gelmeleri halinde özel bir prim açıklayacak.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.
PUAN DURUMU
Süper Lig’de 28 puan toplamayı başaran Galatasaray liderliğini sürdürüyor. 23 puandaki Trabzonspor ise 2. sırada bulunuyor.