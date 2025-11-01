Eski hakem Bünyamin Gezer Galatasaray maçında Trabzonspor'u yakacak hatayı açıkladı

Eski hakem Bünyamin Gezer Galatasaray maçında Trabzonspor'u yakacak hatayı açıkladı
Yayınlanma:
Galatasaray - Trabzonspor mücadelesine dair konuşan Bünyamin Gezer, Fatih Tekke'yi uyardı.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz kararGalatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor’a dair değerlendirmelerde bulunan Bünyamin Gezer, Fatih Tekke’yi uyardı.

gezerwqkrne.webp

“FATİH HOCA KENDİNİ YAKAR”

Geriden oyun kurulmaması gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, "Okan Buruk artık Fatih Terim'in rekorunu kırmak istiyor. Bunu biliyoruz. Trabzonspor'da ise Fatih Tekke bir moral yakaladı, takıma yeni şeyler aşılıyor. Onun da performansı yerinde. Eğer Trabzonspor geriden oyun kurmaya çalışırsa yanar. Fatih Hoca kendini yakar. Galatasaray geriden oyun kuran her takıma zorluk çıkartır” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Sivas Giresun'a karşı çıktı
Sivas Giresun'a karşı çıktı
Bahisçi hakemler en çok hangi takımı yaktı?
Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Spor
Fenerbahçe Beşiktaş'a başsağlığı diledi: Maç ertelendi
Fenerbahçe Beşiktaş'a başsağlığı diledi: Maç ertelendi
Galatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklar
Galatasaray'da Trabzonspor için özel karar: Müjdeyi maç bitince açıklayacaklar
Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı
Fenerbahçe yeni anlaşmayı açıkladı