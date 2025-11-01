Eski hakem Bünyamin Gezer Galatasaray maçında Trabzonspor'u yakacak hatayı açıkladı

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile kozlarını paylaşacak. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla müsabakayı Cihan Aydın yönetecek. VAR koltuğunda ise Alper Çetin oturacak.

Karşılaşma öncesi Trabzonspor’a dair değerlendirmelerde bulunan Bünyamin Gezer, Fatih Tekke’yi uyardı.

“FATİH HOCA KENDİNİ YAKAR”

Geriden oyun kurulmaması gerektiğini belirten Bünyamin Gezer, "Okan Buruk artık Fatih Terim'in rekorunu kırmak istiyor. Bunu biliyoruz. Trabzonspor'da ise Fatih Tekke bir moral yakaladı, takıma yeni şeyler aşılıyor. Onun da performansı yerinde. Eğer Trabzonspor geriden oyun kurmaya çalışırsa yanar. Fatih Hoca kendini yakar. Galatasaray geriden oyun kuran her takıma zorluk çıkartır” sözlerini sarf etti.