Galatasaray Trabzonspor derbisi için TFF'den sürpriz karar
Yayınlanma:
Galatasaray - Trabzonspor mücadelesi öncesi VAR hakemi belli oldu. VAR koltuğuna Alper Çetin oturacak.
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak dev mücadele saat 20.00’de başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Yaardımcıları ise Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar olacak.
VAR KOLTUĞUNDA ALPER ÇETİN OTURACAK
Karşılaşmanın başlamasına artık az bir zaman kalırken derbinin VAR hakemi belli oldu. Yapılan açıklamaya göre VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.
MUHTEMEL İLK 11’LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Singo (Kaan), Abdülkerim, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Osimhen.
Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Okay, Folcarelli, Oulai, Zubkov, Augusto, Onuachu.
