Galatasaray'da Uğurcan Çakır'dan olay rapor
Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, Trabzonspor’u konuk edecek. Rams Park’ta oynanacak olan mücadele saat 20.00’de başlayacak.
DEV MAÇI CİHAN AYDIN YÖNETECEK
Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) kararıyla mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek. Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar ise yardımcılığını yapacak.
UĞURCAN ÇAKIR’DAN ÖZEL RAPOR
Karşılaşma öncesi Trabzonspor’u analiz eden Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a en büyük yardım Uğurcan Çakır’dan geldi.
Trabzonspor’dan ayrılarak Galatasaray’ın yolunu tutan Uğurcan Çakır’ın eski takımına dair bir sunum yaptığı belirtildi.
Uğurcan Çakır’ın sunumunu dikkatlice inceleyen Okan Buruk’un takıma bilgilendirmelerde bulunduğu aktarıldı.
9 YIL TRABZONSPOR’DA FORMA GİYDİ
2016-2025 yılları arasında Trabzospor forması giyen Uğurcan Çakır, yaz transfer döneminin son günlerinde rekor bir bonservis bedeliyle Galatasaray’a gelmişti.