Derbi öncesi Galatasaray taraftarını sevindiren gelişme: Aylar sonra geliyor
Yayınlanma:
Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini sonlandıran Dries Mertens, Galatasaray - Trabzonspor maçı için stada gelecek.

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Rams Park’ta oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak.

CİHAN AYDIN DÜDÜK ÇALACAK

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararıyla karşılaşmayı hakem Cihan Aydın yönetecek. Aydın’ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Mustafa Savranlar üstlenecek.

2024/11/07/hbgs.jpg

DRIES MERTENS SÜRPRİZİ

Karşılaşma öncesi artık hazırlıklar sona ererken sürpriz bir gelişme yaşandı. 90+ Digital'in haberine göre, Dries Mertens ve ailesi, derbiyi stattan takip edecek.

resized-9b19c-53c0e108image.jpg

AYRILIĞININ ARDINDAN İLK KEZ GELİYOR

Geçtiğimiz sezonun sonunda futbol kariyerini sonlandıran Dries Mertens, ayrılığının ardından ilk kez stada gelecek.

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandıGalatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı

İLK İKİ SIRA MÜCADELE EDECEK

Geride kalan 10 haftada 28 puan toplamayı başaran Galatasaray, liderliğini sürdürüyor. 5 puan gerisindeki Trabzonspor ise hemen 2. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

