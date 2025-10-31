Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
EKSİK YOK
Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Lisansı dondurulan Nwakaeme dışında Trabzonspor’da bir eksik bulunmadı.
Trabzonspor’un kamp kadrosu şu şekilde:
Andre Onana, Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Wagner Pina, Arif Boşluk, Mustafa Eskihellaç, Stefan Savic, Serdar Saatçı, Arseniy Batagov, Rayyan Baniya, Christ Inao Oulai, Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Benjamin Bouchouari, Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, Cihan Çanak, Kazeem Olaigbe, Felipe Augusto, Paul Onuachu, Danylo Sikan
DERBİ NE ZAMAN?
1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek.