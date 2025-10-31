Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı

Galatasaray maçı öncesi Trabzonspor'da kadro açıklandı
Yayınlanma:
Galatasaray'a konuk olacak Trabzonspor, İstanbul'a doğru yola çıktı. Bordo-mavililerin kamp kadrosunda eksik bulunmadı.

Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.

EKSİK YOK

Karşılaşma öncesi bordo-mavililerin kamp kadrosu açıklandı. Lisansı dondurulan Nwakaeme dışında Trabzonspor’da bir eksik bulunmadı.

Trabzonspor’un kamp kadrosu şu şekilde:

Andre Onana, ⁠Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, ⁠Wagner Pina, ⁠Arif Boşluk,⁠ ⁠Mustafa Eskihellaç, ⁠Stefan Savic, ⁠Serdar Saatçı, ⁠Arseniy Batagov, ⁠Rayyan Baniya, ⁠Christ Inao Oulai, ⁠Tim Jabol Folcarelli, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, ⁠Benjamin Bouchouari, ⁠Oleksandr Zubkov, Edin Vişça, Ernest Muçi, ⁠Cihan Çanak, ⁠Kazeem Olaigbe, ⁠Felipe Augusto, ⁠Paul Onuachu, ⁠Danylo Sikan

jgjh.jpg

DERBİ NE ZAMAN?

1 Kasım Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak olan derbi mücadelesi saat 20.00’de başlayacak. Derbiyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

