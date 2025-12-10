TFF'den bahis soruşturması için yeni karar: Kimseye af yok

TFF'den bahis soruşturması için yeni karar: Kimseye af yok
TFF Tahkim Kurulu 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 85 futbolcunun itirazını reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis eylemi sebebiyle aldıkları cezalara itiraz eden futbolcuların dosyalarını incelemeye devam ediyor.

TAHKİM KURULU İTİRAZLARI İNCELEDİ

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, bahis soruşturması neticesinde men cezası alan 85 futbolcunun itirazını inceledi.

TFF Tahkim Kurulu başvuruların tamamını reddetti

HEPSİ REDDEDİLDİ

Tahkim Kurulu yaptığı incelemeler neticesinde 45 gün ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 85 futbolcunun itirazlarını, oy birliğiyle reddetti.

Galatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdıGalatasaray bir türlü yapamadı: Osimhen de çıldırdı

CEZALARDA İSABETSİZLİK BULUNMADI

Açıklamada kurulun, futbolcuların itirazlarını incelediği ve cezalandırılmalarına dair kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından isabetsizlik bulunmadığı bildirildi.

Kaynak:Haber Merkezi / AA

