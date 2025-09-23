TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SÜPER LİG'DEN 7 KULÜBE PFDK SEVKİ

TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

KURAL DIŞI HAREKET

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

1 LİG'DEN DE 4 TAKIM SEVK EDİLDİ

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.