TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi

TFF Süper Lig ekiplerine kötü haberi verdi
Yayınlanma:
TFF, Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor ve Kocaelispor'un PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

SÜPER LİG'DEN 7 KULÜBE PFDK SEVKİ

TFF'nin açıklamasına göre ligin 6. haftasında oynanan maçların ardından Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor, Göztepe, Hesap.com Antalyaspor'un çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle; Kocaelispor'un ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı PFDK'ye sevki gerçekleşti.

Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktıAli Koç'un son talimatı ortaya çıktı

KURAL DIŞI HAREKET

Kasımpaşa forması giyen Cafu ise Fenerbahçe maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.

1 LİG'DEN DE 4 TAKIM SEVK EDİLDİ

Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den Pendikspor, Sakaryaspor, Amed Sportif Faaliyetler ile Bandırmaspor Kulübü Sportif Direktörü Oktay Karadağ'ı da PFDK'ye sevk etti.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Spor
Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktı
Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktı
Tedesco'dan Mourinho sorusuna olay cevap
Tedesco'dan Mourinho sorusuna olay cevap
Ali Koç: Asla unutmayacağım
Ali Koç: Asla unutmayacağım