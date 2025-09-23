Ali Koç'un son talimatı ortaya çıktı

Fenerbahçe'de başkanlığı kaybeden Ali Koç, yöneticilerine verdiği son talimatta Fenerium borçlarının kapatılmasını istedi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurulda Sadettin Saran başkanlığa seçildi.

7 YILLIK BAŞKANLIK SONA ERDİ

257 oy farkla seçimi kaybeden Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı sona erdi. Ali Koç, yönetimi Sadettin Saran’a devretmeye hazırlanırken sürpriz bir detay ortaya çıktı.

Futbol Arena Youtube kanalında konuşan Sercan Hamzaoğlu, Ali Koç’un yöneticilerine verdiği son talimatı açıkladı.

“HEPİNİZ FENERIUM’A BORÇLARINIZI KAPATIYORSUNUZ”

Ali Koç’un Fenerium’daki borçların kapatılmasını istediğini belirten Sercan Hamzaoğlu, “Ali Koç, en son kulüpten çıkarken yöneticilere "Hepiniz Fenerium'a olan borçlarınızı kapatıyorsunuz, kimsenin bu kulübe 1 ₺ borcu olmasın, Sadettin Başkan'a kulübü sorunsuz bir şekilde teslim edelim, onun arkasında duralım." Dedi” sözlerini sarf etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

